Ayasofya Camii’nde restorasyon

Tarihte üç kez inşa edilen, 15 asırdır ayakta kalmayı başaran Ayasofya Camii'nde bakım çalışmaları sürüyor. Peki, yenileme çalışmaları ne kadar ilerledi? Restorasyon ne zaman tamamlanacak? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.

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