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Ayasofya Camii'nde restorasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 12:00
Tarihte üç kez inşa edilen, 15 asırdır ayakta kalmayı başaran Ayasofya Camii'nde bakım çalışmaları sürüyor. Peki, yenileme çalışmaları ne kadar ilerledi? Restorasyon ne zaman tamamlanacak? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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