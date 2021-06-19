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Ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeli? Yanlış seçim sağlığınızı bozabilir

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 10:40
Günü ayakkabı ile geçirdiğimiz düşünüldüğünde rahat bir ayakkabı hepimizin tercihi oluyor. Ancak yanlış tercihler ayak ve vücut sağlığımızda ciddi problemlere neden olabiliyor. Peki bir ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Cevabı A Haber’in hazırladığı özel haberde…
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