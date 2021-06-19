19 Haziran 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeli? Yanlış seçim sağlığınızı bozabilir
Günü ayakkabı ile geçirdiğimiz düşünüldüğünde rahat bir ayakkabı hepimizin tercihi oluyor. Ancak yanlış tercihler ayak ve vücut sağlığımızda ciddi problemlere neden olabiliyor. Peki bir ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Cevabı A Haber’in hazırladığı özel haberde…