Ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeli? Yanlış seçim sağlığınızı bozabilir

Günü ayakkabı ile geçirdiğimiz düşünüldüğünde rahat bir ayakkabı hepimizin tercihi oluyor. Ancak yanlış tercihler ayak ve vücut sağlığımızda ciddi problemlere neden olabiliyor. Peki bir ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Cevabı A Haber’in hazırladığı özel haberde…

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