Avuakt Serdar Öktem'e uzun namlulu silahla saldırı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.10.2025 17:53
Güncelleme:06.10.2025 17:53
İstanbul Şişli’de sıcak dakikalar yaşandı. Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öktem'in ağır yaralı olduğu öne sürüldü.
