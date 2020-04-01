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Avrupa'dan tahliye edilenler Türkler 14 günlük koronavirüs karantinası ardından tahliye ediliyor | Video
Avrupa'dan tahliye edilen ve Kocaeli’deki yurtlara yerleştirilenlerin 14 günlük karantina süresi doldu. Yurtlardan corona testleri negatif çıkanlar tahliye ediliyor. A Haber muhabiri Hakan Süer son durumu canlı yayında aktardı.
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