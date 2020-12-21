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Avrupa'da mutasyonlu koronavirüs alarmı! Virüs aşıları ne kadar etkili olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 21.12.2020 15:32
Güncelleme:21.12.2020 15:42
Avrupa'da mutasyonlu virüs alarmı verildi. Peki koronavirüs aşıları ne kadar etkili olacak? Virüsün mutasyona uğramış yeni türünde ne farklar var? Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Avrupa'da mutasyonlu virüs alarmı verildi. Peki koronavirüs aşıları ne kadar etkili olacak? Virüsün mutasyona uğramış yeni türünde ne farklar var? Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Dünya mutasyon paniği yaşıyor! Aşı üzerinde etkisi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haberde yanıtladı DÜNYA MUTASYON PANİĞİ YAŞIYOR! AŞI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ A HABER'DE YANITLADI
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