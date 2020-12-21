Avrupa'da mutasyonlu virüs alarmı verildi. Peki koronavirüs aşıları ne kadar etkili olacak? Virüsün mutasyona uğramış yeni türünde ne farklar var? Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Avrupa'da mutasyonlu virüs alarmı verildi. Peki koronavirüs aşıları ne kadar etkili olacak? Virüsün mutasyona uğramış yeni türünde ne farklar var? Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı detayları A Haber canlı yayınında anlattı.