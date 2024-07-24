Avcılar’da site havuzunda tesettürlü kadına hakaret etti

İstanbul Avcılar'da site havuzuna tesettür mayosuyla giren kadınlardan rahatsız olan bir kişi kadınlara önce bağırdı, daha sonra küfretmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı...

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