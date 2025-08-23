Avcılar’da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bina çöktü: Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında iş makinesi ile yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Çökme sonrası etrafı toz bulutu kaplarken, yıkım esnasında iş makinesi operatörü enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

