25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılar'da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı

Avcılar'da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 14:46
Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Termometreler 42 dereceyi gösterdi!
Termometreler 42 dereceyi gösterdi!
Üst geçitte ölüm riski
Üst geçitte ölüm riski
Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek?
Çöl tozu etkisini ne zaman yitirecek?
Avcılar’da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı
Avcılar'da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı
Şarampole devrilme anı kamerada!
Şarampole devrilme anı kamerada!
Çöl tozunun sağlığa zararları neler?
Çöl tozunun sağlığa zararları neler?
X’e bant daralması geliyor
X'e bant daralması geliyor
Koyun sürülerinin göçü erken başladı
Koyun sürülerinin göçü erken başladı
Ustayı çileden çıkaran hırsızlar!
Ustayı çileden çıkaran hırsızlar!
Genç kız falezlerde mahsur kaldı
Genç kız falezlerde mahsur kaldı
Drift atıp paylaştı! Cezası ağır oldu
Drift atıp paylaştı! Cezası ağır oldu
Kazada yaralanan doktor hastanede öldü
Kazada yaralanan doktor hastanede öldü
Daha Fazla Video Göster