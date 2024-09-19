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Avcılar'da feci kaza! Servis otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Avcılar'da feci kaza! Servis otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.09.2024 13:00
İstanbul Avcılar’da halası ve kuzeniyle dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokağın başından geri geri çıkan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan o kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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Feci kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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