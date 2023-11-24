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ATM’lerde işlem yaparken dikkat! Nasıl dolandırılıyoruz?

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Giriş: 24.11.2023 12:26
Banka ATM'lerinde farklı farklı tuzaklarla binlerce vatandaş mağdur ediliyor. ATM'lerdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi içinse dikkat ve tedbir oldukça önemli. Peki vatandaşlar hangi yöntemlerle dolandırılıyor? ATM'de işlem yaparken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...
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ATM’lerde işlem yaparken dikkat!
ATM’lerde işlem yaparken dikkat!
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