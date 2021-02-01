Atık su ve kimyasal atıklar dereye akıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ'a bağlı "Kemerburgaz çöp sızıntı suyu arıtma tesisi"ndeki kimyasal atıklar iddiaya göre, gece vakitlerinde arıtılmadan dereye boşaltıldı. Meyve sebze yetiştiren mahalleli ve bölge sakinleri, atık suların yeraltı içme suyuna karışmasından endişe ediyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ'a bağlı "Kemerburgaz çöp sızıntı suyu arıtma tesisi"ndeki kimyasal atıklar iddiaya göre, gece vakitlerinde arıtılmadan dereye boşaltıldı. Meyve sebze yetiştiren mahalleli ve bölge sakinleri, atık suların yeraltı içme suyuna karışmasından endişe ediyor.

Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.