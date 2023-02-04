Ateş Kuşları’nın Ali'si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı?

Ateş Kuşları ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin Ali'si Görkem Sevindik gündeme oturdu. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Sevindik bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun eşinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Görkem Sevindik'in eşi...