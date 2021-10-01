01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2021 01:50
İstanbul Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması bekleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kazma 13 Şubat 2018'de vuruldu.

3 yıllık çalışmanın ardından kültür merkezinin tabelası asıldı. İnşaat aşamasındayken sık sık isminin değiştirileceği iddia edilen merkeze "Atatürk Kültür Merkezi" tabelası asıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AKM’nin tabelası asıldı
AKM'nin tabelası asıldı
Dünyanın konuştuğu olayın kahramanı A Haber’de
Dünyanın konuştuğu olayın kahramanı A Haber'de
Polisten kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon
Polisten kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon
Düğün yemeği kavgası
"Düğün yemeği" kavgası
Öğretmen öğrencisini ölümden böyle kurtardı
Öğretmen öğrencisini ölümden böyle kurtardı
Barajların doluluk oranı düşüyor
Barajların doluluk oranı düşüyor
MasterChef Murat yine bir skandala imza attı
MasterChef Murat yine bir skandala imza attı
Otomobil çarptı, kalkmak isterken diğeri çarptı...
Otomobil çarptı, kalkmak isterken diğeri çarptı...
Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı
Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı
Ümraniye’de ’’Navigasyon’’ kazası iddiası
Ümraniye'de ''Navigasyon'' kazası iddiası
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı
Ümraniye’de navigasyon kazası kamerada
Ümraniye'de navigasyon kazası kamerada
Daha Fazla Video Göster