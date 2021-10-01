01 Ekim 2021, Cuma
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Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı
İstanbul Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması bekleniyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kazma 13 Şubat 2018'de vuruldu.
3 yıllık çalışmanın ardından kültür merkezinin tabelası asıldı. İnşaat aşamasındayken sık sık isminin değiştirileceği iddia edilen merkeze "Atatürk Kültür Merkezi" tabelası asıldı.