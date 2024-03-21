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Ataşehir’de yol kavgası kamerada

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Giriş: 21.03.2024 09:55
Güncelleme:21.03.2024 09:55
Ataşehir'de, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ataşehir’de yol kavgası kamerada
Ataşehir’de yol kavgası kamerada
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