Ataşehir’de korkunç kaza | Otomobil restorana daldı

İstanbul Ataşehir’de seyir halindeki bir otomobil, aşırı hız nedeniyle direksiyon kaybederek cadde üzerindeki bir restorana daldı. Kazada kimse yara almazken, restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilin restorana dalma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi 3 bin 4'üncü Cadde de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aşırı hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan Mert Yiğit yönetimindeki 34 GN 2522 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yemek restorana daldı. Otomobilin dalmasıyla restoran savaş alanına döndü.



Kazada kimse yara almazken kaza anında restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza gürültüsüyle Mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazayı kontrol ederken polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Trafik polisler sürücü Mert yiğitte alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan alkol testinde sürücü alkolsüz olduğu öğrenildi Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.





Otomobilin girdiği dükkan sahibi Mustafa Yılmaz, " Kazaya karışan otomobil sürücüsü genç arkadaşımız aşırı hızlı gelerek dükkana daldı. Biz kazadan saniyelerle kurtulduk. Restoranda kazadan dakikalar önce yemek yiyen inşaat işçileri vardı. Tek duamız, temennimiz o an restoranda kimsenin olmamasıdır. Restoranda toplam olarak en az 50 bin liranın üzerinde kaybımız var. Yapılan çalışmalar rapor sonrasında her şey ortaya çıkacak. " diye konuştu.



KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil caddede hızla ilerlerken araç sağa sola yalpalayarak restorana dalıyor. Restoranın önünde bulunan vatandaş sağa sola kaçışıyor.



