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Ataşehir'de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 09:47
Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İş makinesi böyle devrildi İŞ MAKİNESİ BÖYLE DEVRİLDİ
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