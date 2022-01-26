26 Ocak 2022, Çarşamba
Ataşehir'de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti
Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 09:48
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