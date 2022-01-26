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Ataşehir'de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti

Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 09:48
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Ataşehir’de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti

Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 7
Ataşehir’de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti

Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.

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  • 7
Ataşehir’de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

  • 4
  • 7
Ataşehir’de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.

  • 5
  • 7
Ataşehir’de feci olay! İş makinesi böyle devrildi: Operatör hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.