Aşure nasıl ortaya çıkmıştır? Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor
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07.05.2020
Sosyal medya Yunus Emre dizisinde aşurenin hikayesini anlatan bu sahneyi konuşuyor. Sahnede Yunus Emre'nin şeyhi olan Tapduk Emre, aşurenin nasıl ortaya çıktığını ve hikmetlerini anlatıyor. İşte aşurenin anlam ve önemi...
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