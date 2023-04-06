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Asrın felaketinin yıktığı Adıyaman’da derin yarıklar oluştu! İşte o görüntüler

AA
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Giriş: 06.04.2023 13:54
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma sebep olduğu Adıyaman'da derin yarık oluşan tepe görüntülendi. Yaylakonak beldesinde depremin etkisiyle tepedeki dev kayalar yerinden oynarken, tepenin ortasında derin yarıklar oluştuğu görüldü.
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