13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Asrın felaketini bir kez daha gözler önüne serdi! Evlerin yanında bulunan yol çöktü

Asrın felaketini bir kez daha gözler önüne serdi! Evlerin yanında bulunan yol çöktü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 09:59
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yıkıcı depremlerin en çok vurduğu illerden olan Hatay’da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı. Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz, “Bu yol ilk depremde çöktü. Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı" dedi.
Evlerin yanında bulunan yol çöktü!
Evlerin yanında bulunan yol çöktü!
Annesini sırtına aldı Kabe’yi tavaf etti
Annesini sırtına aldı Kabe’yi tavaf etti
TOKİ hak sahipleri belediye mağduru
TOKİ hak sahipleri belediye mağduru
Sağanak ve fırtına uyarısı
Sağanak ve fırtına uyarısı
Bölgede art arda depremler
Bölgede art arda depremler
Pasajda tedirgin eden görüntü! Esnafı korkutuyor
Pasajda tedirgin eden görüntü! Esnafı korkutuyor
Müge Anlı’da aranan Yusuf ölü bulundu
Müge Anlı'da aranan Yusuf ölü bulundu
Bakırköy’de esnafı tedirgin eden manzara
Bakırköy'de esnafı tedirgin eden manzara
Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı
Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı
Kollarını kaybetti hiçbir zaman pes etmedi
Kollarını kaybetti hiçbir zaman pes etmedi
’’Son üç deprem 500 yılın en büyüğü’’
''Son üç deprem 500 yılın en büyüğü''
’’İki görevi aynı anda yapmayacaklar’’
''İki görevi aynı anda yapmayacaklar''
Daha Fazla Video Göster