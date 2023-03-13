Asrın felaketini bir kez daha gözler önüne serdi! Evlerin yanında bulunan yol çöktü

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yıkıcı depremlerin en çok vurduğu illerden olan Hatay’da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı. Çöken yolda evi bulunan Mehmet Eryılmaz, “Bu yol ilk depremde çöktü. Yol artçı depremler ile daha fazla yıkıldı" dedi.