05 Eylül 2021, Pazar
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Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı tanıtıldı! Emine Erdoğan: Gastrodiplomaside yeni rekorlar kırabiliriz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtıma katıldı. Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edineceğini belirten Emine Erdoğan, "Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz." dedi.