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Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı tanıtıldı! Emine Erdoğan: Gastrodiplomaside yeni rekorlar kırabiliriz

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Giriş: 05.09.2021 12:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtıma katıldı. Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edineceğini belirten Emine Erdoğan, "Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz." dedi.
Gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz "GASTRODİPLOMASİ ALANINDA YENİ REKORLAR KIRABİLİRİZ"
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