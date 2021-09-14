14 Eylül 2021, Salı
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Aşırı terleyenlere hastalık uyarısı! Aşırı terleme neden olur?
Milyonlarca insanın yaşadığı aşırı terleme sorunu. Sıcak havalar dışında aşırı terleme normal kabul edilmiyor ve birçok hastalığın da belirtisi olabiliyor. Kilo problemi olmadığı halde geceleri terleyerek uyananlara önemli bir uyarı. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları ve büyüme hormonunun fazla çalışması da terleme şikayetine neden olabiliyor.