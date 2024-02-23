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Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını artırdı! Artışın temel nedeni aşı reddi ve kararsızlığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 23:46
Dünyada ve Türkiye'de kızamık vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar bu artışın en temel sebebinin ise "aşı karşıtlığı" olduğunu belirtiyor.
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