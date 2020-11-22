Aşı hızlandı turizm hareketlendi! Turizmde erken rezervasyon dönemi! Erken rezervasyon kampanyaları neler?

Turizm sektörü, aşı haberlerinin art arda gelmesiyle hareketlendi. Seyahatseverler 2021'de tatile çıkma planları yaparken tur şirketleri de erken rezervasyon kampanyalarını başlattı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı

Turizm sektörü, aşı haberlerinin art arda gelmesiyle hareketlendi. Seyahatseverler 2021'de tatile çıkma planları yaparken tur şirketleri de erken rezervasyon kampanyalarını başlattı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde sunulan sağlıklı ve güvenli tatil imkanıyla misafirlerine güven aşılayan Türk turizminin sektör temsilcileri, rezervasyonları alınmaya başlanan 2021'de de aynı hassasiyetle hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde hazırlanan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında birçok alanda tedbir alındı.

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Bazı otel yöneticileri, bunlara ek olarak "hijyen manifestosu" yayınlayarak, otel zincirlerinde turistlerin sağlığı için ekstra tedbirler geliştirdi.

Antalya'da salgın sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte ilk tatil deneyimini yaşayan turistlerin memnuniyeti sayesinde yılbaşından 15 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı 3 milyon 356 bin 623'e ulaştı. Sağlıklı ve güvenli turizm, 2021 rezervasyonlarına da olumlu yansıdı.