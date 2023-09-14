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Aşağıseyit Höyüğün’de heyecanlandıran keşif! 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği bulundu.

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Giriş: 14.09.2023 16:20
Denizli'nin Çal ilçesindeki Aşağıseyit Höyüğü'nde 2021 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştı. Kazılarda 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu.
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3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği bulundu.
3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği bulundu.
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