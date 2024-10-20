20 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Artvin'de sonbahar ve kış manzaraları aynı karede

Artvin'de sonbahar ve kış manzaraları aynı karede

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2024 13:41
Artvin'de sonbahar renkleri yaşanırken, ani bastıran kar yağışı, yüksek kesimlerde sonbahar ve kış manzaralarının aynı karede yer almasını sağladı.
Bebeği ölen anne A Haber canlı yayınında: Burada doğum yapmıştım...
Bebeği ölen anne A Haber canlı yayınında: Burada doğum yapmıştım...
Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Artvin’de sonbahar ve kış manzaraları aynı karede
Artvin'de sonbahar ve kış manzaraları aynı karede
İşte kapatılan o özel hastaneler!
İşte kapatılan o özel hastaneler!
8 ilde eş zamanlı operasyonla yediemin çetesi çökertildi
8 ilde eş zamanlı operasyonla yediemin çetesi çökertildi
Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira
Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2 pazarda 10 lira
Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı
Lastiği patlayan araç devrildi: 5 yaralı
Karaman’da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adana’da erik ağacı çiçek açtı
Adana’da erik ağacı çiçek açtı
Şehrin stresinden uzak köy hayatı
Şehrin stresinden uzak köy hayatı
120 kişilik ekiple 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar
120 kişilik ekiple 30'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar
Iğdır’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
Iğdır’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
Daha Fazla Video Göster