19 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Artvin'de 6 ev küle döndü! 1 ölü, 1 kayıp
Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde, 6 ev ve 3 samanlığın yandığı yangında hayatını kaybeden Mehmet Mustafa Kaya’nın kayıp olan eşi Esmer Kaya’yı arama faaliyetleri devam ediyor. Ekipler küle dönen evin enkazında kadına ait bulgulara ulaşmak için çalışma yürütüyor.