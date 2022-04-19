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Artvin'de 6 ev küle döndü! 1 ölü, 1 kayıp

DHA
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Giriş: 19.04.2022 15:58
Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde, 6 ev ve 3 samanlığın yandığı yangında hayatını kaybeden Mehmet Mustafa Kaya’nın kayıp olan eşi Esmer Kaya’yı arama faaliyetleri devam ediyor. Ekipler küle dönen evin enkazında kadına ait bulgulara ulaşmak için çalışma yürütüyor.
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6 ev küle döndü! 1 ölü, 1 kayıp
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