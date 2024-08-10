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Arsuz sahilinde kayıp yüzük alarmı! Depremde ölen annesinden yadigardı

Arsuz sahilinde kayıp yüzük alarmı! Depremde ölen annesinden yadigardı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 10:49
6 Şubat depremlerinde annesini kaybeden Zehra Alin, ondan kendisine yadigar kalan yüzüğü Arsuz'da sahilde kaybetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşım ekipleri harekete geçirdi. Sahil didik didik arandı.
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