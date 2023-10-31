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Arnavutköy’de silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 31.10.2023 14:32
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre spor salonuna gitmek için buluşan 2 arkadaş kaldırımda yürüdüğü esnada ara sokaktan çıkan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ara sokaktan koşarak gelen bir kişi 2 arkadaşa doğrulttuğu silahını ateşleyerek saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. 2 arkadaştan 1'i bacağından yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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