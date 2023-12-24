Arnavutköy'de dehşete düşüren olay! 1 işçi beton mikserine düştü

Arnavutköy Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre; mikserin içine düşen işöi hayatını kaybetti.