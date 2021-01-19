Arkadaşına güldü aynı yerde kendisi de düştü! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde zemini donan bir işyeri önünde kayıp düşen kişiye gülen arkadaşı, yaklaşık 1 dakika sonra aynı yerde ayakta duramayıp düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, arkadaşlar arasında eğlence konusu oldu.

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlar aralarından bir kişiye ait olan iş yerinde buluştu. Burada sohbet eden grup, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Dükkan önündeki soğuktan donan zemin, dışarı çıkanların kabusu oldu. Ö.D., kapıdan çıktığı sırada buzlu zeminde kayarak yere serildi. Bu anları görüp arkadaşıyla şakalaşan H.A. da kapıdan çıktığı sırada aynı noktada kayıp düştü. Yere düşen iki arkadaş daha sonra dükkandan ayrıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, görüntüleri birlikte izleyen arkadaş grubunun eğlence konusu oldu. Bu anları kameradan izleyen arkadaşlar birlikte kahkahalara boğuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki arkadaşın kaygan zeminde ayakta duramayıp düşmesi ve düşme anlarını güvenlik kamerasından izleyerek gülüşmeleri yer aldı.