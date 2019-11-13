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13.11.2019

Aras bebek dünyaya geldi, Mehmetçiğe selam çaktı

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı başlattığında Ankara'da dünyaya gözlerini açan Aras bebeğin asker selamı doğum fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Ağlamadan doğdu, kendisini bekleyenlere, asker selamı vererek "merhaba" dedi.

Ömer Aras, Barış Pınarı Harekatı başladığında dünyaya gözlerini açtı. Doktor Meltem Antalyalı, daha göbek bağını bile kesmeden Aras bebeği anne Zehra Telli'ye gösterdi.

Herkes ağlar sandı ama minik Aras, çabaladı, çabaladı... Kocaman bir "selam çaktı", herkesi şaşırttı. O anlarda doğum fotoğrafçısı Büşra Çetinkaya kayıttaydı. O da bilmeden, en özel anlardan birini çekti.

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Osman Osman

Türk Millet olarak bizim genlerimizde vardır askerlik.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 13.11.2019 14:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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