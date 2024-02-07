Araçlarıyla mahsur kaldılar! Donmak üzereyken ekipler yerleşti

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 3 kişinin bulunduğu otomobil kara saplandı. AFAD ve UMKE ekibi mahsur kalanları donmak üzereyken kurtardı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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