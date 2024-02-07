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Araçlarıyla mahsur kaldılar! Donmak üzereyken ekipler yerleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 09:28
Güncelleme:07.02.2024 09:49
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 3 kişinin bulunduğu otomobil kara saplandı. AFAD ve UMKE ekibi mahsur kalanları donmak üzereyken kurtardı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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