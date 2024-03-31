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Araçları toz kapladı! İstanbul Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi

İHA
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Giriş: 31.03.2024 09:37
Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul'u etkisi altına aldı. Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı. Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirilirdi.
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