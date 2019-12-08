08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.12.2019

Aracının çekilmesini istemeyen adam polislere zor anlar yaşattı

Ankara’da trafik uygulaması yapan polisler, trafik sigortası olmayan aracı parka çekmek isteyince otomobilin sahibi yaşlı adam, üzerine çıkarak aracının çekilmesini engellemek istedi.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polisler, 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu. Polislerin kontrol ettiği otomobilin trafik sigortası olmadığı belirlenirken, polisler aracı parka çekmek istedi. Otomobilin sahibi yaşlı adam, polislerin otomobilini çekmesini engellemek için üzerine çıktı.

POLİSLERİN ZOR ANLARI

Yaşlı adam otomobilinin üzerinden kendisini indirmek isteyen polislere direnirken, yanında bulunan kadın da polislerle tartıştı. Polislerin uzun uğraşlar sonrasında ikna ettiği yaşlı adam, otomobilin üzerinden inerken, polisler de otomobili çekici aracılığı ile otoparka çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aracı çekilmesin diye bakın ne yaptı!
Aracı çekilmesin diye bakın ne yaptı!
Şişli’de beton mikseri dehşeti
Şişli’de beton mikseri dehşeti
Dolmuştaki cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Dolmuştaki cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Trafikte yürekleri ağza getiren anlar!
Trafikte yürekleri ağza getiren anlar!
Uludağ’da kaybolan dağcılar...
Uludağ’da kaybolan dağcılar...
Barış Pınarı Harekatı'ndaki sağlık personelleri o anları anlattı
Barış Pınarı Harekatı'ndaki sağlık personelleri o anları anlattı
Görenler sığınak zannediyor!
Görenler sığınak zannediyor!
Bolu'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
Bolu'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
Yer: İstanbul! Şaştı kaldılar
Yer: İstanbul! Şaştı kaldılar
Feci kazadan mucize kurtuluş
Feci kazadan mucize kurtuluş
Emniyetten “poşet” operasyonu
Emniyetten “poşet” operasyonu
Balon balıkları Kızıldeniz’e kaçtı
Balon balıkları Kızıldeniz’e kaçtı
Daha Fazla Video Göster