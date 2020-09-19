19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aracının anahtarını kaptırdı! O hırsız kısa sürede yakalandı

Aracının anahtarını kaptırdı! O hırsız kısa sürede yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2020 16:18
Güncelleme:19.09.2020 16:23
İstanbul Sancaktepe’de bir anda elinden zorla araç anahtarını kaptıran Cevat A.’nın aracı çalındı. Polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmada aracı bulurken şüpheliyi adli makamlara sevk etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro görevlilerince Gasp konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül günü Veysel Karani Mahallesi mezarlık yanında gasp olayının yaşandığı bilgisi edinen polis ekipleri ivedi olay yerine intikal etti.

Müşteki Cevat A., elinin zorla tutularak araç anahtarının alındığını beyan etti. Başlatılan adli tahkikat kapsamında ilçe genelinde yapılan araştırmalarda gasp edilen araç bulundu. Aracı gasp eden şüpheli şahsın Atakan A. olduğu tespit edildi.. Şüpheli Atakan A. isimli şahıs Sancaktepe idaresi Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokakta üzerindeki ikametinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs aynı gün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

Aracının anahtarını kaptırdı! O hırsız yakalandı
Aracının anahtarını kaptırdı! O hırsız yakalandı
AVM faresi yakalandı! O anlar kamerada
AVM faresi yakalandı! O anlar kamerada
Teknenin batmasına yolcular mı neden oldu?
Teknenin batmasına yolcular mı neden oldu?
Babaya yürek yakan bakış
Babaya yürek yakan bakış
Köyü kurtaramadılar ama bayrağı bırakmadılar
Köyü kurtaramadılar ama bayrağı bırakmadılar
Vatan size minnettar! Tek üzüntüsünü anlattı
Vatan size minnettar! Tek üzüntüsünü anlattı
Felaket! Çığlıklar göğü deldi
Felaket! Çığlıklar göğü deldi
Uçurumun kıyısında ibadet!
Uçurumun kıyısında ibadet!
Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor
Duygu Delen olayında dikkat çeken detay!
Duygu Delen olayında dikkat çeken detay!
İki kez Covid-19'a yakalanan doktor A Haber'e konuştu
İki kez Covid-19'a yakalanan doktor A Haber'e konuştu
Uzmanlar İzmir için uyardı
Uzmanlar İzmir için uyardı
Daha Fazla Video Göster