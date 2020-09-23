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Aracını görünce şoka uğradı! Yarım saat boyunca dinlene dinlene böyle parçaladı

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Giriş: 23.09.2020 11:42
Güncelleme:23.09.2020 11:52
Mersin'de yolda park halinde duran arabayı durduk yere tekmeleyen ve taşla zarar veren kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabaya 37 bin liralık zarar veren kişi, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.

Mersin'de yolda park halinde duran arabayı durduk yere tekmeleyen ve taşla zarar veren kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabaya 37 bin liralık zarar veren kişi, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.

Aracını görünce şoka uğradı! Yarım saat boyunca dinlene dinlene böyle parçaladı ARACINI GÖRÜNCE ŞOKA UĞRADI! YARIM SAAT BOYUNCA DİNLENE DİNLENE BÖYLE PARÇALADI

Dinlene dinlene böyle parçaladı
Dinlene dinlene böyle parçaladı
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