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Aracını görünce şoka uğradı! Yarım saat boyunca dinlene dinlene böyle parçaladı
Mersin'de yolda park halinde duran arabayı durduk yere tekmeleyen ve taşla zarar veren kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabaya 37 bin liralık zarar veren kişi, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.
Mersin'de yolda park halinde duran arabayı durduk yere tekmeleyen ve taşla zarar veren kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabaya 37 bin liralık zarar veren kişi, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.