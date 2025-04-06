Aracına havlayan köpeğe sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Olay, Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halde ilerleyen otomobilin ilerlediği esnada bir köpek araca koşarak havlamaya başladı. Köpeğin otomobile havladığını gören sürücü, aracı durdurup elindeki silahla köpeğe doğru giderek ateş etti. Köpeğin telef oluğu olayda anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; köpeğin vurulduğu esnada yoldan 2 çocuğun geçtiği görüldü. Çocukları korku dolu anlar yaşayan anne Hatice Tuzsuz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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