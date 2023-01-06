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Aracın üzerine böyle yıldırım düştü

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Giriş: 06.01.2023 14:38
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Mooresville kasabasında bir pikabın ve girişteki demir kapının üzerine yıldırım düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yıldırım düşmesi sonucu oluşan kıvılcımlar çevreyi aydınlatırken, farları yanan araçtan dumanlar yükseldiği görüldü. Yapılan açıklamada, araçta hasar meydana gelmediği belirtildi.
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