Araç sahipleri dikkat! Motorlu taşıt vergilerinde zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi. 2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Yılda iki kere ödenen motorlu taşıtlar vergisi de bu orana göre belirleniyor. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? Detayları mali müşavir Mustafa Genç aktardı.

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