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Araç kiralamada talep patlaması! Turizm bölgelerinde kiralık araç sıkıntısı yaşanıyor | Günlük araç kiralama fiyatı ne kadar?

A Haber
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Giriş: 19.07.2021 13:15
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla milyonlarca kişi tatil bölgelerine akın etti. Hal böyle olunca ulaşımda yoğunluk kaçınılmaz oldu. Araç kiralama şirketleri de gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. Günlük araç kiralama fiyatı en az ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Bayram göçü tatil beldelerinde ulaşım yoğunluğunu artırdı. Araç kiralama şirketlerinde talep patlaması yaşandı.



TALEPLER YÜZDE 25 ARTTI

Araç kiralama satış temsilcisi Serhat Fazla, "İnanılmaz bir tarihi yoğunluk var. Yüzde 125'in üstünde bir kapasite yoğunluğu var Türkiye genelinde." ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun Eylül ayı sonuna kadar yüksek olması bekleniyor.

FİYATLAR NASIL?

Kiralık araç şirketleri altın çağını yaşıyor. Talep çok fazla olunca talep fazlası fiyatlara da yansıdı. Fazla, "En düşük manuel dizel aracın kira bedeli 250 TL'den başlıyor, 500-600 TL'ye kadar çıkabiliyor. En düşük teminat 750 TL'den başlıyor." dedi.

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Araç kiralamada talep patlaması
Araç kiralamada talep patlaması
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