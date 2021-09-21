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Arabayı scooter binen yeğeninin üstüne sürdü, yeğeni kıl payı kurtuldu

İHA
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Giriş: 21.09.2021 12:04
Esenyurt’ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrasında amca yeğen arasında kısa süreli şaşkınlık yaşanırken o anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü. Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı. Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Şaka yapayım derken çarptı"

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, "Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı" dedi.
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