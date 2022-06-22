22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Araba çarpmasıyla ölen 3 yaşındaki Ertuğrul'un babası konuştu

Araba çarpmasıyla ölen 3 yaşındaki Ertuğrul'un babası konuştu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2022 17:08
Kocaeli'de pazar günü aracın çarpması sonucunda yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul'un acılı babası konuştu. Adalet istediğini dile getiren baba, "Her akşam buraya geldiğimde benim evladım dördüncü kattan iner, gelir beni öperdi. 'Gelme oğlum, merdivenden düşersin’ derdim, dinlemezdi. Ben yavrumu 3 gündür bekliyorum, yavrum gelmiyor, 'Baba' demiyor bana. Telefonda arıyordu, 'Baba neredesin?' diyordu, artık demiyor. Ben adalet istiyorum, benim yavrum kara toprakta yatıyor. O adam sokakta geziyor" şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bebeği ölen baba yürek yaktı
Bebeği ölen baba yürek yaktı
Yangın bölgesinde hava nasıl?
Yangın bölgesinde hava nasıl?
Yasak aşkın kanlı sonu!
Yasak aşkın kanlı sonu!
İstanbul’da vahşete düşüren olay!
İstanbul’da vahşete düşüren olay!
O ile Rus İHA’sı düştü!
O ile Rus İHA'sı düştü!
Köpeği ezip yoluna devam etti
Köpeği ezip yoluna devam etti
2 aylık hamile kadın katledildi! Korkunç olay
2 aylık hamile kadın katledildi! Korkunç olay
Vefakar koç! Dağı taşı aşıp...
Vefakar koç! Dağı taşı aşıp...
Anaokulunda skandal!
Anaokulunda skandal!
O ilde ekipleri harekete geçiren ihbar!
O ilde ekipleri harekete geçiren ihbar!
Kan kırmızısı değil... Kar kırmızısı!
Kan kırmızısı değil... Kar kırmızısı!
Tatil için gittiği köyünde buldu! Servet değerinde
Tatil için gittiği köyünde buldu! Servet değerinde
Daha Fazla Video Göster