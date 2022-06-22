Araba çarpmasıyla ölen 3 yaşındaki Ertuğrul'un babası konuştu

Kocaeli'de pazar günü aracın çarpması sonucunda yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul'un acılı babası konuştu. Adalet istediğini dile getiren baba, "Her akşam buraya geldiğimde benim evladım dördüncü kattan iner, gelir beni öperdi. 'Gelme oğlum, merdivenden düşersin’ derdim, dinlemezdi. Ben yavrumu 3 gündür bekliyorum, yavrum gelmiyor, 'Baba' demiyor bana. Telefonda arıyordu, 'Baba neredesin?' diyordu, artık demiyor. Ben adalet istiyorum, benim yavrum kara toprakta yatıyor. O adam sokakta geziyor" şeklinde konuştu.

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