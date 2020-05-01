- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Apartman dairesinden çıkanlar şoke etti! Tam 4 kamyon çıktı |Video
Son dakika haberi... Çorum'da, koku üzerine girilen apartman dairesinden 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıktı.
Bahçelievler Mahallesi'nde, Nilgün Ö. ve annesi Gülşen Ö.'nün yaşadığı apartman dairesinden yayılan koku üzerine bina sakinleri, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Gelen ekipler, eve girdiklerinde çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı. Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, belediye görevlileri tarafında 4 kamyona yüklenerek, götürüldü. Ev sahibi anne-kız hakkında ise işlem yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.