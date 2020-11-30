Antikor testleri güvenilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte antikor testlerine de olan talep arttı. Oldukça kısa sürelerde sonuç veren bu testler ne kadar güvenilir? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal yanıtladı.

Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte antikor testlerine de olan talep arttı. Oldukça kısa sürelerde sonuç veren bu testler ne kadar güvenilir? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal yanıtladı.