Antalya'yı sel vurdu! Antalya'da sel felaketinin faturası 300 milyon TL

Antalya'da 2 gün süren sağanak yağış sonrası meydana gelen selin yaraları sarılıyor. Kentte son durum ne? Selin faturası ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan anlattı.

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