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Antalya’daki yaralıları ıslanıp üşümemeleri için şemsiye ve battaniye ile korudular

Antalya’daki yaralıları ıslanıp üşümemeleri için şemsiye ve battaniye ile korudular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.04.2025 14:35
Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar yaralılardan birisini yağan yağmurda ıslanmaması için şemsiye ile korumaya çalışırken, diğer sürücüyü ise üşümemesi için battaniye ile sardı.
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Antalya’daki yaralıları ıslanıp üşümemeleri için şemsiye ve battaniye ile korudular
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