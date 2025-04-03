03 Nisan 2025, Perşembe
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Antalya’daki yaralıları ıslanıp üşümemeleri için şemsiye ve battaniye ile korudular
Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar yaralılardan birisini yağan yağmurda ıslanmaması için şemsiye ile korumaya çalışırken, diğer sürücüyü ise üşümemesi için battaniye ile sardı.