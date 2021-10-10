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Antalya’da yaşlı amca market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla girdi

İHA
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Giriş: 10.10.2021 14:20
Antalya Kumluca’da yaşlı bir amca içerisi kirlenmesin diye çamura bulanmış ayakkabılarını çıkararak çorapları ile markete girdi. Yaşlı amcanın ince düşünceli tavrı soysal medyada paylaşılan takdir topladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir markete geçen gün alışverişe giden orta yaşlı bir vatandaş, market girerken ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi.

Durumu markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti. Fırın çalışanının ayakkabılarını çıkarma sebebini sorduğu adamın, "Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.

YÜREK ISITAN ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adamın ayakkabısını çıkarması ve çorapları ile alışveriş yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek, çok sayıda beğeni aldı.

"AMCA BİZİ MAHCUP ETTİ"
Market sahibi Hasan Çetin, "Sabah saatlerinde markete bir amca geldi. 55-60 yaşlarındaydı. Ayakkabılarını çıkarmış girmiş, ben fark etmedim. Ekmek getiren fırıncı görmüş. Bana 'Senin bu adamı alkışlaman lazım' diyerek içeri girdi. Ben de ne oldu dedim. Amcaya baktım ayakkabı yok, çorap var üzerinde. Amca da bana 'Yerler kirlenmesin amcam, ayakkabılar kirli' dedi. Ben de 'Olur mu' dedim. 'Temizleriz' dedim. Şaşırdık. Hiçbir müşterimizden öyle bir beklentimiz yok. Amca bizi mahcup etti" dedi.

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