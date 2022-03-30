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Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

İHA
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Giriş: 30.03.2022 16:27
Antalya'da 3 amatör balıkçının oltasına takılan 100 kilogram ağırlığındaki orkinos, balıkçıları 1 saat boyunca sürükledi. Ardından da 2 saat devam eden mücadele sonunda dev balık tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı çekerken oldukça zorlanan ve aniden karşılarında dev balık gören balıkçıların, "Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah" sözleri de dikkat çekti.
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