Antalya’da tutulan 100 kiloluk balık şaşkına çevirdi! Tekneyi 1 saat sürükledi

Antalya'da 3 amatör balıkçının oltasına takılan 100 kilogram ağırlığındaki orkinos, balıkçıları 1 saat boyunca sürükledi. Ardından da 2 saat devam eden mücadele sonunda dev balık tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı çekerken oldukça zorlanan ve aniden karşılarında dev balık gören balıkçıların, "Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah" sözleri de dikkat çekti.