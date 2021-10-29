29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı

Antalya'da soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2021 11:16
Antalya'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesi kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev hortum önüne geleni yuttu!
Dev hortum önüne geleni yuttu!
AKM’nin dünü bugünü
AKM’nin dünü bugünü
Tuzla’daki feci kaza kamerada
Tuzla’daki feci kaza kamerada
Kuyumcu çalışanını öldürdü, altınları alarak kaçtı! Dehşet anları kamerada
Kuyumcu çalışanını öldürdü, altınları alarak kaçtı! Dehşet anları kamerada
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
Emekleyerek kasadan para çaldı: O anlar kamerada
Emekleyerek kasadan para çaldı: O anlar kamerada
Yavru köpeği ezip yoluna devam etti
Yavru köpeği ezip yoluna devam etti
Benzin döküp kendini yakmak istedi, polis engel oldu
Benzin döküp kendini yakmak istedi, polis engel oldu
29 Ekim 1923’te neler yaşandı?
29 Ekim 1923’te neler yaşandı?
‘Radardan kurtuluş düzeneği’ polisin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı
‘Radardan kurtuluş düzeneği’ polisin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster